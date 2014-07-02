Šoba za penjenje, 1200 l/h -

Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Vrtljiv priključek M22x1,5, brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljiv kot curka.