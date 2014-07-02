Šoba za penjenje, 1200 l/h -
Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Vrtljiv priključek M22x1,5, brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljiv kot curka.
Kratek, priročen nastavek za peno z nastavljivim kotom pršenja in posodo za čistilo s prostornino enega litra. Nastavek za peno Kärcher je popolna rešitev za čiščenje avtomobilov zaradi svoje kompaktne zasnove. Dodatne lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 × 1,5) in nastavljivo dovajanje čistila z upravljanjem na nastavku.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|max. 1200
|Maks. tlak (bar)
|180
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,715
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