Šoba za penjenje, 1200 l/h -

Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je zelo primeren npr. za nanašanje pene na avtomobile. Vrtljiv priključek M22x1,5, brezstopenjsko doziranje čistila s pomočjo vrtljivega gumba na razpršilniku, nastavljiv kot curka.

Kratek, priročen nastavek za peno z nastavljivim kotom pršenja in posodo za čistilo s prostornino enega litra. Nastavek za peno Kärcher je popolna rešitev za čiščenje avtomobilov zaradi svoje kompaktne zasnove. Dodatne lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 × 1,5) in nastavljivo dovajanje čistila z upravljanjem na nastavku.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) max. 1200
Maks. tlak (bar) 180
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,715
Dodatna oprema
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