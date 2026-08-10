Šoba za penjenje
Priročna šoba za doziranje čistil za dom in vrt za izjemno temeljito čiščenje. Nameščena neposredno na razpršilno pištolo visokotlačnega čistilnika.
Za izjemno čiste rezultate: šoba za penjenje omogoča dodajanje detergentov pri uporabi mobilnega zunanjega čistilnika OC 3 in zagotavlja temeljitejše, učinkovitejše in nežnejše čiščenje z boljšo porazdelitvijo detergenta. Proizvaja močno peno, ki se dobro oprime površin in prodre v težko dostopna mesta – idealno za temeljito čiščenje koles, vrtnega pohištva, itd. Šoba se namesti neposredno na razpršilno pištolo. Šoba je združljiva z vsemi OC 3 mobilnimi zunanjimi čistilci.
Značilnosti in prednosti
Močna penaBrez napora in temeljito čiščenje različnih površin (npr. kolesa, vrtno pohištvo).
Nastavljiv kot curkaOmogoča udobno navpično in vodoravno delo.
Preprosta menjava med različnimi detergentiPovsem preprosto čiščenje z ustreznim Kärcherjevim čistilom. Uporabniku še posebej prijazno.
Transparentna posoda za čistilno sredstvo
- Nivo polnjenja je ves čas viden.
Posoda s prostornino 0,35 litra
- Za daljše faze čiščenja brez ponovnega polnjenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,152
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,206
|Mere (D × Š × V) (mm)
|165 x 61 x 105
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Kolesa
- Motorji in skuterji
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura