Za izjemno čiste rezultate: šoba za penjenje omogoča dodajanje detergentov pri uporabi mobilnega zunanjega čistilnika OC 3 in zagotavlja temeljitejše, učinkovitejše in nežnejše čiščenje z boljšo porazdelitvijo detergenta. Proizvaja močno peno, ki se dobro oprime površin in prodre v težko dostopna mesta – idealno za temeljito čiščenje koles, vrtnega pohištva, itd. Šoba se namesti neposredno na razpršilno pištolo. Šoba je združljiva z vsemi OC 3 mobilnimi zunanjimi čistilci.