Šoba za penjenje

Priročna šoba za doziranje čistil za dom in vrt za izjemno temeljito čiščenje. Nameščena neposredno na razpršilno pištolo visokotlačnega čistilnika.

Za izjemno čiste rezultate: šoba za penjenje omogoča dodajanje detergentov pri uporabi mobilnega zunanjega čistilnika OC 3 in zagotavlja temeljitejše, učinkovitejše in nežnejše čiščenje z boljšo porazdelitvijo detergenta. Proizvaja močno peno, ki se dobro oprime površin in prodre v težko dostopna mesta – idealno za temeljito čiščenje koles, vrtnega pohištva, itd. Šoba se namesti neposredno na razpršilno pištolo. Šoba je združljiva z vsemi OC 3 mobilnimi zunanjimi čistilci.

Značilnosti in prednosti
Šoba za penjenje: Močna pena
Močna pena
Brez napora in temeljito čiščenje različnih površin (npr. kolesa, vrtno pohištvo).
Šoba za penjenje: Nastavljiv kot curka
Nastavljiv kot curka
Omogoča udobno navpično in vodoravno delo.
Šoba za penjenje: Preprosta menjava med različnimi detergenti
Preprosta menjava med različnimi detergenti
Povsem preprosto čiščenje z ustreznim Kärcherjevim čistilom. Uporabniku še posebej prijazno.
Transparentna posoda za čistilno sredstvo
  • Nivo polnjenja je ves čas viden.
Posoda s prostornino 0,35 litra
  • Za daljše faze čiščenja brez ponovnega polnjenja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,152
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,206
Mere (D × Š × V) (mm) 165 x 61 x 105
Področja uporabe
  • Kolesa
  • Motorji in skuterji
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura