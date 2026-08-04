Šoba za penjenje, napredna 1, 400 l/h - 600 l/h

Visokokakovosten in robusten razpršilnik za peno Advanced 1 s posodo in z nastavitvijo razpršilnega kota. Primeren za visokotlačne čistilnike Kärcher s pretokom od 400 do 600 l/h.

Opremljen je z glavnim elementom iz robustne in trpežne ekološke medenine Ecobrass za visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistili: razpršilnik za peno Advanced 1 s posodo navdušuje z visokokakovostno opremo. Obsega tudi ergonomsko in trdno posodo za čistila z dodatnim oprijemalom na vratu ter veliko polnilno odprtino. Razpršilni kot je mogoče poljubno prilagajati, precizno odmerjanje čistila pa je 3-stopenjsko in torej točno prilagojeno vašim zahtevam. Integrirano varovalo učinkovito preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila. Razpršilnik za peno z lončkom je primeren za visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja s pretokom od 400 do 600 l/h.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 400 - 600
Velikost šobe ( ) 38
Maks. tlak (bar) 300
Odmerjanje (%) 1 - 2 - 4
Prostornina posode (l) 1
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,809
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