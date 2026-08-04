Opremljen je z glavnim elementom iz robustne in trpežne ekološke medenine Ecobrass za visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistili: razpršilnik za peno Advanced 1 s posodo navdušuje z visokokakovostno opremo. Obsega tudi ergonomsko in trdno posodo za čistila z dodatnim oprijemalom na vratu ter veliko polnilno odprtino. Razpršilni kot je mogoče poljubno prilagajati, precizno odmerjanje čistila pa je 3-stopenjsko in torej točno prilagojeno vašim zahtevam. Integrirano varovalo učinkovito preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila. Razpršilnik za peno z lončkom je primeren za visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja s pretokom od 400 do 600 l/h.