Šoba za penjenje, napredna 1, 400 l/h - 600 l/h
Visokokakovosten in robusten razpršilnik za peno Advanced 1 s posodo in z nastavitvijo razpršilnega kota. Primeren za visokotlačne čistilnike Kärcher s pretokom od 400 do 600 l/h.
Opremljen je z glavnim elementom iz robustne in trpežne ekološke medenine Ecobrass za visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistili: razpršilnik za peno Advanced 1 s posodo navdušuje z visokokakovostno opremo. Obsega tudi ergonomsko in trdno posodo za čistila z dodatnim oprijemalom na vratu ter veliko polnilno odprtino. Razpršilni kot je mogoče poljubno prilagajati, precizno odmerjanje čistila pa je 3-stopenjsko in torej točno prilagojeno vašim zahtevam. Integrirano varovalo učinkovito preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila. Razpršilnik za peno z lončkom je primeren za visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja s pretokom od 400 do 600 l/h.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|400 - 600
|Velikost šobe ( )
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Odmerjanje (%)
|1 - 2 - 4
|Prostornina posode (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,809
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