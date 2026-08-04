Šoba za penjenje, napredna 2, 700 l/h - 800 l/h
Razvit za visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja: razpršilnik za peno Advanced 2 s posodo z glavnim elementom iz ekološke medenine Ecobrass za uporabo z agresivnimi čistili.
Razpršilnik za peno Advanced 2 s posodo je zasnovan posebej za naše visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja s pretokom od 700 do 800 l/h. Njegov robustni glavni element iz kakovostne ekološke medenine Ecobrass poleg tega omogoča tudi uporabo agresivnih čistil, ki jih je mogoče precizno odmerjati v treh stopnjah. Integrirano varovalo učinkovito preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila, razpršilni kot pa je mogoče poljubno prilagajati. Razpršilnik za peno obsega tudi ergonomsko in zelo trdno posodo za čistila z veliko polnilno odprtino ter dodatnim oprijemalom na vratu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|700 - 800
|Velikost šobe ( )
|45
|Maks. tlak (bar)
|300
|Odmerjanje (%)
|1 - 2 - 4
|Prostornina posode (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,807
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