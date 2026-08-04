Razpršilnik za peno Advanced 2 s posodo je zasnovan posebej za naše visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja s pretokom od 700 do 800 l/h. Njegov robustni glavni element iz kakovostne ekološke medenine Ecobrass poleg tega omogoča tudi uporabo agresivnih čistil, ki jih je mogoče precizno odmerjati v treh stopnjah. Integrirano varovalo učinkovito preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila, razpršilni kot pa je mogoče poljubno prilagajati. Razpršilnik za peno obsega tudi ergonomsko in zelo trdno posodo za čistila z veliko polnilno odprtino ter dodatnim oprijemalom na vratu.