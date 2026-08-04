Šoba za penjenje, napredna 2, 700 l/h - 800 l/h

Razvit za visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja: razpršilnik za peno Advanced 2 s posodo z glavnim elementom iz ekološke medenine Ecobrass za uporabo z agresivnimi čistili.

Razpršilnik za peno Advanced 2 s posodo je zasnovan posebej za naše visokotlačne čistilnike Kärcher brez servo upravljanja s pretokom od 700 do 800 l/h. Njegov robustni glavni element iz kakovostne ekološke medenine Ecobrass poleg tega omogoča tudi uporabo agresivnih čistil, ki jih je mogoče precizno odmerjati v treh stopnjah. Integrirano varovalo učinkovito preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitve odmerjanja čistila, razpršilni kot pa je mogoče poljubno prilagajati. Razpršilnik za peno obsega tudi ergonomsko in zelo trdno posodo za čistila z veliko polnilno odprtino ter dodatnim oprijemalom na vratu.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 700 - 800
Velikost šobe ( ) 45
Maks. tlak (bar) 300
Odmerjanje (%) 1 - 2 - 4
Prostornina posode (l) 1
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,807
Dodatna oprema
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