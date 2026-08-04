Šoba za penjenje, napredna

Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne zasnove je idealen za čiščenje avtomobilov.

Kratek, priročen nastavek za peno z nastavljivim razpršilnim kotom in 1-litrsko posodo za čistilo. Nastavek za peno Kärcher je popoln za čiščenje avtomobilov zaradi svoje kompaktne zasnove. Več lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 × 1,5) in prilagodljivo odmerjanje čistila z upravljanjem na nastavku.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 25
Maks. tlak (bar) 300
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,786
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.