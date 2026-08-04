Kratek, priročen nastavek za peno z nastavljivim razpršilnim kotom in 1-litrsko posodo za čistilo. Nastavek za peno Kärcher je popoln za čiščenje avtomobilov zaradi svoje kompaktne zasnove. Več lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 × 1,5) in prilagodljivo odmerjanje čistila z upravljanjem na nastavku.