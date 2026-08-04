Šoba za penjenje, napredna
Kratek in priročen pršilnik s posodo za čistilo, prostornine 1 l neposredno na razpršilniku. Zaradi kompaktne zasnove je idealen za čiščenje avtomobilov.
Kratek, priročen nastavek za peno z nastavljivim razpršilnim kotom in 1-litrsko posodo za čistilo. Nastavek za peno Kärcher je popoln za čiščenje avtomobilov zaradi svoje kompaktne zasnove. Več lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 × 1,5) in prilagodljivo odmerjanje čistila z upravljanjem na nastavku.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe ( )
|25
|Maks. tlak (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,786
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