Kratka, priročna cev za peno z nastavljivim kotom pršenja z 1-litrskim rezervoarjem za detergent. Pena Kärcher je zaradi svoje kompaktne oblike idealna za čiščenje avtomobilov. Dodatne lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 x 1,5) in spremenljivo doziranje detergenta preko krmiljenja na sulici.