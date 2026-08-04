Šoba za penjenje, napredna

Kratka, priročna cev za peno z nastavljivim kotom pršenja z 1-litrskim rezervoarjem za detergent. Idealna za čiščenje avtomobilov zaradi svoje kompaktne zasnove.

Kratka, priročna cev za peno z nastavljivim kotom pršenja z 1-litrskim rezervoarjem za detergent. Pena Kärcher je zaradi svoje kompaktne oblike idealna za čiščenje avtomobilov. Dodatne lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 x 1,5) in spremenljivo doziranje detergenta preko krmiljenja na sulici.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 42
Maks. tlak (bar) 300
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,783
Dodatna oprema
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