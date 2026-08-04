Šoba za penjenje, napredna
Kratka, priročna cev za peno z nastavljivim kotom pršenja z 1-litrskim rezervoarjem za detergent. Idealna za čiščenje avtomobilov zaradi svoje kompaktne zasnove.
Kratka, priročna cev za peno z nastavljivim kotom pršenja z 1-litrskim rezervoarjem za detergent. Pena Kärcher je zaradi svoje kompaktne oblike idealna za čiščenje avtomobilov. Dodatne lastnosti: vrtljivi priključek (M 22 x 1,5) in spremenljivo doziranje detergenta preko krmiljenja na sulici.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe ( )
|42
|Maks. tlak (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,783
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