Šoba za penjenje, osnovna 2, 700 l/h - 800 l/h
Novo razvit, zelo robusten prišilnik s posodo za nanašanje čistila Basic 2, primerna posebej za visokotlačne čistilnike s kapaciteto 700-800 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.
Visokokakovostna izdelava in uporaba robustnih komponent, kot je medenina, zagotavljata dolgo življenjsko dobo našega novo razvitege pršilnika s posodo za čistila Basic 2. Namenjene posebej za uporabo za visokotlačne čistilnike s 700 do 800 litri naftnega nanosa, ki nimajo funkcije krmiljenja. Posoda impresionira z odlično kakovostjo pene. Hkrati se poraba čistilnega sredstva zmanjša za približno polovico pri uporabi našega čistila VehiclePro RM 838. Vgrajen zaklop omogoča natančno 3-stopenjsko doziranje in odpravlja nenamerno prilagajanje. Poleg tega je močna, robustna in ergonomska posoda za pralna sredstva zelo enostavna za polnjenje in se hitro spreminja zaradi velike odprtine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|700 - 800
|Velikost šobe ( )
|45
|Maks. tlak (bar)
|300
|Odmerjanje (%)
|1 - 2 - 4
|Prostornina posode (l)
|1
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,756
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