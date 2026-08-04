Visokokakovostna izdelava in uporaba robustnih komponent, kot je medenina, zagotavljata dolgo življenjsko dobo našega novo razvitege pršilnika s posodo za čistila Basic 2. Namenjene posebej za uporabo za visokotlačne čistilnike s 700 do 800 litri naftnega nanosa, ki nimajo funkcije krmiljenja. Posoda impresionira z odlično kakovostjo pene. Hkrati se poraba čistilnega sredstva zmanjša za približno polovico pri uporabi našega čistila VehiclePro RM 838. Vgrajen zaklop omogoča natančno 3-stopenjsko doziranje in odpravlja nenamerno prilagajanje. Poleg tega je močna, robustna in ergonomska posoda za pralna sredstva zelo enostavna za polnjenje in se hitro spreminja zaradi velike odprtine.