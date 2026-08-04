Šoba za penjenje, osnovna 3, 900 l/h - 2500 l/h

Visokokakovosten, enostaven, robusten pršilnik s posodo za čistila in nanašanje detergenta Basic 3 za visokotlačne čistilnike z zmogljivostjo 900-2500 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.

Razvita za visokotlačne čistilce Kärcher s funkcijo servo krmiljenja in pretokom 900 do 2500 litrov vode na uro. Na primer, ko uporabljamo naš VehiclePro čistilo RM 838, zagotavlja prihranek približno 50 odstotkov detergenta in impresivno kakovost pene. Robustno ohišje iz medenine in drugih visoko kakovostnih materialov zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Pameten, 3-stopenjski odmerek z vgrajeno odprtino učinkovito preprečuje nenamerno prilagajanje. Posoda za detergent ima tudi posebne lastnosti: Stabilna, ergonomska oblika na vratu nudi dodatno oprijem, široko odprtino za enostavno polnjenje in večkratno navojno konico za hitro menjavo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 900 - 2500
Velikost šobe ( ) 38
Maks. tlak (bar) 300
Odmerjanje (%) 1 - 2 - 4
Prostornina posode (l) 1
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,755

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