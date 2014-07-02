Šoba za tla
Optimirano iskoriščanje pare in večja površina čiščenja – inovativna šoba za tla obljublja še boljše rezultate čiščenja. Primerna za vse dostopne krpe za tla.
Inovativna šoba za tla obljublja še boljše rezultate čiščenja. To omogočajo optimirana uporaba pare in večja površina čiščenja. Šoba za tla je primerna za vse dostopne krpe za tla. Lamele in izbokline na površini za čiščenje fiksirajo čistilno krpo na maksimalni dolžini in širini. Tako bo odstranjeno veliko več nečistoč - za še učinkovitejše in bolj temeljito čiščenje tal obloženih s ploščicami, naravnim kamnom, linolejem in PVC-jem.
Značilnosti in prednosti
Inovativni pričvrstitveni mehanizem za fiksiranje krpe
- Enostavna pričvrstitev krpe za čiščenje na talno šobo.
Inovativne lamele na površini za čiščenje na šobi za čiščenje tal
- Učinkovitejši izkoristek pare, brez iztekanja pare.
- Večje površine čiščenja za še učinkovejše čiščenje in boljši rezultat čiščenja.
- Krpa za čiščenje se pričvrsti na maksimalno površino šobe. Tako bo več nečistoč raztopljenih in odstranjenih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,23
|Mere (D × Š × V) (mm)
|315 x 60 x 200
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice