Inovativna šoba za tla obljublja še boljše rezultate čiščenja. To omogočajo optimirana uporaba pare in večja površina čiščenja. Šoba za tla je primerna za vse dostopne krpe za tla. Lamele in izbokline na površini za čiščenje fiksirajo čistilno krpo na maksimalni dolžini in širini. Tako bo odstranjeno veliko več nečistoč - za še učinkovitejše in bolj temeljito čiščenje tal obloženih s ploščicami, naravnim kamnom, linolejem in PVC-jem.