Soft dusting brush

Čopič za pohištvo z mehkimi ščetinami nežno odstranjuje prah z regalov, svetilk, občutljivih površin in električnih naprav.

Prah na pohištvu, svetilkah ali električnih napravah lahko ob neustreznem načinu čiščenja pusti ne prav lepe sledi ali celo praske. S pomočjo čopiča za pohištvo iz mehkih ščetin,boste različne površine očistili temeljito in nežno ter zagotovo brez poškodb. Čopič za pohištvo se lahko kupi kot dodatni pribor za naš sesalnik VC 5 in se ga enostavno montira na napravo.

Značilnosti in prednosti
Primeren za Kärcher-jeve kompaktne sesalnike VC 5
Enostavno nameščanje na napravo
Mehke ščetine zagotavljajo nežno čiščenje
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,043
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,081
Mere (D × Š × V) (mm) 117 x 41 x 71
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • čiščenje pohištva
  • Občutljive površine