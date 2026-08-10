Prah na pohištvu, svetilkah ali električnih napravah lahko ob neustreznem načinu čiščenja pusti ne prav lepe sledi ali celo praske. S pomočjo čopiča za pohištvo iz mehkih ščetin,boste različne površine očistili temeljito in nežno ter zagotovo brez poškodb. Čopič za pohištvo se lahko kupi kot dodatni pribor za naš sesalnik VC 5 in se ga enostavno montira na napravo.