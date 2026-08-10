Soft dusting brush
Čopič za pohištvo z mehkimi ščetinami nežno odstranjuje prah z regalov, svetilk, občutljivih površin in električnih naprav.
Prah na pohištvu, svetilkah ali električnih napravah lahko ob neustreznem načinu čiščenja pusti ne prav lepe sledi ali celo praske. S pomočjo čopiča za pohištvo iz mehkih ščetin,boste različne površine očistili temeljito in nežno ter zagotovo brez poškodb. Čopič za pohištvo se lahko kupi kot dodatni pribor za naš sesalnik VC 5 in se ga enostavno montira na napravo.
Značilnosti in prednosti
Primeren za Kärcher-jeve kompaktne sesalnike VC 5
Enostavno nameščanje na napravo
Mehke ščetine zagotavljajo nežno čiščenje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,043
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,081
|Mere (D × Š × V) (mm)
|117 x 41 x 71
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- čiščenje pohištva
- Občutljive površine