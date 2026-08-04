Spodnja razpršilna cev

Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe

Nastavek iz nerjavnega jekla za učinkovito in preprosto čiščenje podvozja in okrova koles. Brez visokotlačne šobe.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (mm) 700
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 1

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.