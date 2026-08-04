Spodnja razpršilna cev
Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe
Nastavek iz nerjavnega jekla za učinkovito in preprosto čiščenje podvozja in okrova koles. Brez visokotlačne šobe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (mm)
|700
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1
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