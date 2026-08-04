Spojka 9 TR

Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi.

Dvojna medeninasta spojka za priključitev in podaljšanje novih visokotlačnih cevi. Ima gumijasto zaščito. Priključek: 2 x M 22 × 1,5 m.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,2
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