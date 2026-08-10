Intuitivni sistem za zagon portalnih avtopralnic iz visokokakovostne plastike v barvi RAL 7012 s prednjo ploščo iz nerjavnega jekla. Sistem za zagon omogoča vnos kod PIN prek zaslona na dotik in je opremljen z bralnikom črtnih kod za enojne, večkratne in dolgoročne kode ter ponuja integrirani vmesnik za različne blagajniške sisteme. Zaščita pred soncem zagotavlja dobro berljivost celo v neustrezni svetlobi. Standardno zasnovan za stensko namestitev, izbirno pa je na voljo tudi stojalo.