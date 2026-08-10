Start/Payment System CR 214 BC
Sistem za zagon portalnih avtopralnic z zaslonom na dotik za intuitivno upravljanje, ki omogoča vnos kod PIN in je opremljen z bralnikom črtne kode, narejen je iz visokokakovostne plastike v barvi RAL 7012.
Intuitivni sistem za zagon portalnih avtopralnic iz visokokakovostne plastike v barvi RAL 7012 s prednjo ploščo iz nerjavnega jekla. Sistem za zagon omogoča vnos kod PIN prek zaslona na dotik in je opremljen z bralnikom črtnih kod za enojne, večkratne in dolgoročne kode ter ponuja integrirani vmesnik za različne blagajniške sisteme. Zaščita pred soncem zagotavlja dobro berljivost celo v neustrezni svetlobi. Standardno zasnovan za stensko namestitev, izbirno pa je na voljo tudi stojalo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,95
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 278 x 441