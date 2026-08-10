Stenski nosilec omogoča večjo prilagodljivost pri postavitvi RTK antene. Vse kar morate storiti je, da glavo antene vstavite v nosilec in jo nato pritrdite na steno s pomočjo priloženih vijakov in vložkov. Tukaj je treba vzdrževati jasen 100° pogled na nebo. Montira se lahko na stene brez strešnega previsa, na balkone, na vrtne lope itd.