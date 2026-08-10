Stenski nosilec RCX
Enostavna montaža RTK antene na zunanje stene. Komplet vsebuje nosilec, vijake in moznike.
Stenski nosilec omogoča večjo prilagodljivost pri postavitvi RTK antene. Vse kar morate storiti je, da glavo antene vstavite v nosilec in jo nato pritrdite na steno s pomočjo priloženih vijakov in vložkov. Tukaj je treba vzdrževati jasen 100° pogled na nebo. Montira se lahko na stene brez strešnega previsa, na balkone, na vrtne lope itd.
Značilnosti in prednosti
Varen nosilec
- Anteno RTK je mogoče trdno in varno namestiti na zunanje stene s pomočjo nosilca ter štirih priloženih vijakov in vložkov.
Fleksibilna montaža
- Stenski nosilec odpira številne možnosti montaže na stene, balkone, vrtne lope itd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,38
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,592
|Mere (D × Š × V) (mm)
|205 x 175 x 95