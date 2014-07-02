Stikalo s plovcem

Stikalo s plovcem samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na trenutni nivo vode.

Stikalo s plovcem samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na trenutni nivo vode in na ta način samostojno nadzoruje postopek praznjenja. Uporabite ga lahko v kombinaciji z vrtnimi črpalkami, potopnimi tlačnimi črpalkami, hišnimi avtomati za vodo in hišnimi vodovodi. V obseg dobave je vključen tudi poseben priključni kabel, ki je dolg 10 m. Pozor: v kombinaciji s GP 60/70 Mobile Control je stikalo s plovcem primerno le za izklop črpalke.

Značilnosti in prednosti
10 m priključnega kabla
  • Dovoljuje uporabo tudi za rezervoarje, ki so dlje oddaljeni oz. bolj globoko v zemlji.
Stikalo s plovcem
  • Krmili vklop in izklop črpalke glede na nivo vode, ko je rezervoar za vodo bolj oddaljen.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Rumena
Teža (Kg) 1,515
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,639
Mere (D × Š × V) (mm) 210 x 270 x 55
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
  • Za uporabo v primeru poplav