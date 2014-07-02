Stikalo s plovcem
Stikalo s plovcem samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na trenutni nivo vode.
Stikalo s plovcem samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na trenutni nivo vode in na ta način samostojno nadzoruje postopek praznjenja. Uporabite ga lahko v kombinaciji z vrtnimi črpalkami, potopnimi tlačnimi črpalkami, hišnimi avtomati za vodo in hišnimi vodovodi. V obseg dobave je vključen tudi poseben priključni kabel, ki je dolg 10 m. Pozor: v kombinaciji s GP 60/70 Mobile Control je stikalo s plovcem primerno le za izklop črpalke.
Značilnosti in prednosti
10 m priključnega kabla
- Dovoljuje uporabo tudi za rezervoarje, ki so dlje oddaljeni oz. bolj globoko v zemlji.
Stikalo s plovcem
- Krmili vklop in izklop črpalke glede na nivo vode, ko je rezervoar za vodo bolj oddaljen.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|1,515
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,639
|Mere (D × Š × V) (mm)
|210 x 270 x 55
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Področja uporabe
- Za črpanje vode iz vrtnih ribnikov
- Za uporabo v primeru poplav