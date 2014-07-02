Stikalo s plovcem samodejno vklopi in izklopi črpalko glede na trenutni nivo vode in na ta način samostojno nadzoruje postopek praznjenja. Uporabite ga lahko v kombinaciji z vrtnimi črpalkami, potopnimi tlačnimi črpalkami, hišnimi avtomati za vodo in hišnimi vodovodi. V obseg dobave je vključen tudi poseben priključni kabel, ki je dolg 10 m. Pozor: v kombinaciji s GP 60/70 Mobile Control je stikalo s plovcem primerno le za izklop črpalke.