Stranska krtača za mokro umazanijo S4
Dve stranski krtači za stroj za pometanje s posebnimi ščetinami za mokro umazanijo. Primerno za stroje za pometanje S 4 do S 4 Twin.
Stranske krtače, opremljene s standardnimi in 3-krat tršimi ščetinami, so odlična izbira za ločevanje in pometanje mokre umazanije. Priporočljive so, na primer, za pometanje sprijetega listja po dežju. Stranske krtače so primerne za stroje za pometanje S 4 do S 4 Twin.
Značilnosti in prednosti
Specialna ščetka iz mešanice standardnih in tri-krat trših ščetin.
- Boljša moč drgnjena za odstranjevanje in pometanje vlažnih nečistoč.
- Zanesljivo čisti celo drobnozrnate nečistoče.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,24
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,495
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 250 x 50
Področja uporabe
- Poti
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.