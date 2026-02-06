Stranske krtače, opremljene s standardnimi in 3-krat tršimi ščetinami, so odlična izbira za ločevanje in pometanje mokre umazanije. Priporočljive so, na primer, za pometanje sprijetega listja po dežju. Stranske krtače so primerne za stroje za pometanje S 4 do S 4 Twin.