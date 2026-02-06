Stranska krtača za mokro umazanijo S4

Dve stranski krtači za stroj za pometanje s posebnimi ščetinami za mokro umazanijo. Primerno za stroje za pometanje S 4 do S 4 Twin.

Stranske krtače, opremljene s standardnimi in 3-krat tršimi ščetinami, so odlična izbira za ločevanje in pometanje mokre umazanije. Priporočljive so, na primer, za pometanje sprijetega listja po dežju. Stranske krtače so primerne za stroje za pometanje S 4 do S 4 Twin.

Značilnosti in prednosti
Specialna ščetka iz mešanice standardnih in tri-krat trših ščetin.
  • Boljša moč drgnjena za odstranjevanje in pometanje vlažnih nečistoč.
  • Zanesljivo čisti celo drobnozrnate nečistoče.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 2
Barva Črna
Teža (Kg) 0,24
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,495
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 250 x 50
Področja uporabe
  • Poti
  • Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.