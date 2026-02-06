Stranska metla za pometanje za vlažno umazanijo
Dve stranski metli za stroj za pometanje s specialnimi ščetinami za vlažne smeti. Primerni za stroje za pometanje S 500 do S 650.
Stranske metle s kombinacijo standardnih ščetin in 3 x trših ščentin so primerne za ločevanje in pometanje vlažnih smeti. Njihova uporaba je npr. priporočljiva za pometanje mokrega listja, ki se je zalepilo za tla. Primerne so za stroje za pometanje S500 do S650.
Značilnosti in prednosti
Specialna ščetka iz mešanice standardnih in tri-krat trših ščetin.
- Boljša moč drgnjena za odstranjevanje in pometanje vlažnih nečistoč.
- Zanesljivo čisti celo drobnozrnate nečistoče.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,236
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,462
|Mere (D × Š × V) (mm)
|252 x 252 x 51
Področja uporabe
- Poti
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.