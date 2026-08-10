Sulica iz nerjavečega jekla, 1050 mm, vrtljiv

1050 mm sulica iz nerjavečega jekla (ročna spojka) z ergonomskim ročajem za enostavno uporabo in zaščito. Vrtljiva za 360° pod pritiskom.

1050 mm sulica iz nerjavečega jekla (ročna spojka) z ergonomskim ročajem za enostavno uporabo in zaščito. Vrtljiva za 360° pod pritiskom.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 300
Dolžina (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Ročaj vrtljiv
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,855