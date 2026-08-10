Sulica iz nerjavečega jekla, 1050 mm, vrtljiv
1050 mm sulica iz nerjavečega jekla (ročna spojka) z ergonomskim ročajem za enostavno uporabo in zaščito. Vrtljiva za 360° pod pritiskom.
1050 mm sulica iz nerjavečega jekla (ročna spojka) z ergonomskim ročajem za enostavno uporabo in zaščito. Vrtljiva za 360° pod pritiskom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maksimalen delovni tlak (bar)
|300
|Dolžina (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Ročaj
|vrtljiv
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,855