SV komplet okroglih ščetk
Komplet okroglih ščetk v 4 različnih barvah za razne namene uporabe.
Praktični komplet okroglih ščetk v štirih različnih barvah za razna mesta uporabe. Zahvaljujoč različitim barvam je možno jasno razlikovanje ščetk za čiščenje in se tako lahko uporabljajo za različne namene. Tako je, npr. eno barvo mogoče uporabljati za sanitarije, drugo pa za čiščenje v kuhinji. Fleksibilne ščetine parne ščetke zanesljivo opravijo skoraj vsako nalogo. Ščetke su namenjene za uporabo na naslednjih napravah: SV 1902 i SV 1802.
Značilnosti in prednosti
4 različne barve
- Higienično delo na različnih področjih uporabe (sanitarne površine, kuhinja, pipe in drugo)
Kakovosten material ščetin
- Enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije
- Brez hitre obrabe ščetin, dolga življenjska doba
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,036
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|30 x 30 x 40
Področja uporabe
- Kopalnica
- Pipe
- Čiščenje odtokov
- Umivalniki/pomivalna korita
- WC
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Delovne površine v kuhinji