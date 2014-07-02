Praktični komplet okroglih ščetk v štirih različnih barvah za razna mesta uporabe. Zahvaljujoč različitim barvam je možno jasno razlikovanje ščetk za čiščenje in se tako lahko uporabljajo za različne namene. Tako je, npr. eno barvo mogoče uporabljati za sanitarije, drugo pa za čiščenje v kuhinji. Fleksibilne ščetine parne ščetke zanesljivo opravijo skoraj vsako nalogo. Ščetke su namenjene za uporabo na naslednjih napravah: SV 1902 i SV 1802.