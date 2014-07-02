Visokokakovostna talna šoba FR 30 ME, ki je odporna proti vroči vodi, z ohišjem iz nerjavnega jekla in delovno širino 300 mm je popolna za čiščenje v zaprtih prostorih, npr. v živilski industriji. Vsebuje dvojne keramične ležaje, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, in integrirani priključek za sesalno cev, namenjen odstranjevanju razpršene vode. Tehnični podatki: najv. 250 barov, 1300 l/h, 85 °C. Komplet šob je treba naročiti posebej.