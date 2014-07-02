Talna šoba FR 30 Me
Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Visokokakovostna talna šoba FR 30 ME, ki je odporna proti vroči vodi, z ohišjem iz nerjavnega jekla in delovno širino 300 mm je popolna za čiščenje v zaprtih prostorih, npr. v živilski industriji. Vsebuje dvojne keramične ležaje, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, in integrirani priključek za sesalno cev, namenjen odstranjevanju razpršene vode. Tehnični podatki: najv. 250 barov, 1300 l/h, 85 °C. Komplet šob je treba naročiti posebej.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|300
|Priključni navoj
|M 18
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,2
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