Talna šoba FR 30 Me

Visokokakovostna in na vročo vodo odporna talna šoba z ohišjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramični ležaj, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, vgrajen priključek za sesalno cev za odsesavanje vode. Posebej primerna za čiščenje notranjih prostorov in prostorov v živilskopredelovalni industriji. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.

Visokokakovostna talna šoba FR 30 ME, ki je odporna proti vroči vodi, z ohišjem iz nerjavnega jekla in delovno širino 300 mm je popolna za čiščenje v zaprtih prostorih, npr. v živilski industriji. Vsebuje dvojne keramične ležaje, vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, in integrirani priključek za sesalno cev, namenjen odstranjevanju razpršene vode. Tehnični podatki: najv. 250 barov, 1300 l/h, 85 °C. Komplet šob je treba naročiti posebej.

Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 300
Priključni navoj M 18
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,2
Dodatna oprema
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