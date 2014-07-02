Talna šoba FR 50

Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavečega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C

Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 500
Priključni navoj M22 x 1,5
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 13,9

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