Talna šoba FR 50
Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavečega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C
Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|500
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|13,9
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