Talna šoba FR 50 Me

Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavečega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C

Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 500
Priključni navoj EASY!Lock
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 14
Kompatibilne naprave
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