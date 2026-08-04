Talna šoba FR 50 Me
Z delovno širino 500 mm je FR 50 še posebej primeren za velika območja. Ohišje odporno na vročo vodo, ohišje iz nerjavečega jekla, 2-kratno keramično ležišče, udobno potisno palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlačno merjenje RM. Maksimalno 250 bar / 1800 l / h / 80 ° C
Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|500
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St
- HDS 10/21 -4 St Gas
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 -4 St
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
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