Talna šoba FR Classic
Idealen začetni model v seriji Kärcherjevih talnih šob za čiščenje notranjih in zunanjih površin. Z zaščito pred škropljenjem in do 150 barov delovnega tlaka.
FR Classic je začetni model v seriji Kärcherjevih talnih šob za čiščenje notranjih in zunanjih površin z zaščito pred škropljenjem. Prepričal vas bo z delovnim tlakom do 150 barov in pretokom vode 600 l/h, ki je ogreta na 40°C. Prosimo upoštevajte, da je komplet šob potrebno naročiti posebej.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža (Kg)
|1,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,1
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