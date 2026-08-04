Talna šoba FR Classic

Idealen začetni model v seriji Kärcherjevih talnih šob za čiščenje notranjih in zunanjih površin. Z zaščito pred škropljenjem in do 150 barov delovnega tlaka.

FR Classic je začetni model v seriji Kärcherjevih talnih šob za čiščenje notranjih in zunanjih površin z zaščito pred škropljenjem. Prepričal vas bo z delovnim tlakom do 150 barov in pretokom vode 600 l/h, ki je ogreta na 40°C. Prosimo upoštevajte, da je komplet šob potrebno naročiti posebej.

Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža (Kg) 1,6
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,1
Dodatna oprema
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