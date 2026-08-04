FR Classic je začetni model v seriji Kärcherjevih talnih šob za čiščenje notranjih in zunanjih površin z zaščito pred škropljenjem. Prepričal vas bo z delovnim tlakom do 150 barov in pretokom vode 600 l/h, ki je ogreta na 40°C. Prosimo upoštevajte, da je komplet šob potrebno naročiti posebej.