Talna šoba FRV 30

Z vgrajenim avtomatskim odsesavanjem umazane vode je čiščenje površin z FRV 30 še učinkoviteje ter omogoča uporabo na notranjih in zunanjih površinah. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,6

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