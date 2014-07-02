Talna šoba FRV 30

Z vgrajenim avtomatskim odsesavanjem umazane vode je čiščenje površin z modelom FRV 30 še učinkoviteje ter omogoča uporabo na notranjih in zunanjih površinah. Nadležno spiranje površin po čiščenju ni več potrebno, saj se umazana voda samodejno odsesava po 5 m dolgi cevi, ki je vključena v obseg dobave. Vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, in dvojni keramični ležaj sta dve nadaljnji lastnosti, ki dokazujeta kakovost. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.