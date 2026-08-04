Talna šoba FRV 30 Me
Zahvaljujoč avtomatskemu odsesavanju umazane vode je čiščenje notranjih in zunanjih površin s talno šobo FRV 30 Me iz nerjavečega jekla še učinkoviteje. Čiščenje z vročo vodo do 85 °C.
Talna šoba FRV 30 Me iz nerjavnega jekla omogoča čiščenje z vročo vodo do 85 °C. Zahvaljujoč avtomatskemu odsesavanju umazane vode je čiščenje s talno šobo FRV 30 Me iz nerjavnega jekla še učinkoviteje - tako pri notranjih kot pri zunanjih površinah. FRV 30 Me je opremljena s 7,5 m dolgo cevjo za odsesavanje iz poliuretana, ki je odporna na temperaturo. Vodilna kolesa, ki ne puščajo sledi, in dvojni keramični ležaj so še dodatni znaki kakovosti te zmogljive talne šobe. Tehnični podatki: Maks. 250 bar, 1300 l/h. (Prosimo, da komplet šob za to napravo naročite ločeno)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,55
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