Talna šoba FRV 50 Me

Čiščenje površin s samodejnim črpanjem odpadne vode za posebej velike površine - to pomeni FRV 50 Me Čiščenje tople vode do 85 ° C. FRV 50 Me ima temperaturno odporno 10-metrsko sesalno cev iz poliuretana. Dodatna kakovostna značilnost so kolesca in 2-kratni keramični ležaji. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 16,9

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