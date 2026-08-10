Talna šoba FRV 50 Me

Čiščenje površin s samodejnim črpanjem odpadne vode za posebej velike površine - to pomeni FRV 50 Me Čiščenje tople vode do 85 ° C. FRV 50 Me ima temperaturno odporno 10-metrsko sesalno cev iz poliuretana. Dodatna kakovostna značilnost so kolesca in 2-kratni keramični ležaji. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C.