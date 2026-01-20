Talna šoba T-Racer T 5

Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.

Vrtljiva ročica Twin-Jet talne šobe T 5 T-Racer omogoča velikoploskovno ločevanje umazanije – in s tem hitro, učinkovito čiščenje zunanjih površin. Zelo priročno: talna šoba omogoča nastavitev odmika šob od čiščene površine. Tako lahko zahteve pri čiščenju prilagodite potrebam, npr. pri čiščenju trdih površin, kot sta kamen in beton, pa tudi pri čiščenju občutljivih površin, kot je npr. les. V primerjavi s čiščenjem z razpršilno cevjo lahko s talno šobo T 5 T-Racer prihranite približno polovico časa. Poleg tega pokrov zanesljivo ščiti uporabnika in okolico pred škropljenjem vode, zaradi tako imenovanega učinka zračne blazine pa je vodenje šobe T-Racer povsem lahkotno. S pomočjo ergonomskega ročaja lahko preprosto očistite tudi navpične površine, kot so garažna vrata. Primerna za visokotlačne čistilnike razredov K 2 od K 7.

Značilnosti in prednosti
Dve rotacijski šobi s ploščatim curkom
Dve rotacijski šobi s ploščatim curkom
Dober površinski učinek - idealno za čiščenje večjih površin.
Zaščita pred špricanjem
Zaščita pred špricanjem
Čiščenje brez lis.
Nastavitev višine
Nastavitev višine
Prilagoditev odmika šobe omogoča čiščenje različnih površin. Čiščenje občutljivih in neobčutljivih površin kot sta kamen in les.
Ročaj
  • Udobno čiščenje navpičnih površin.
hovercraft učinek
  • Talna šoba drsi nad tlemi in tako zagotavlja enostavno delo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 1,406
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,386
Mere (D × Š × V) (mm) 708 x 280 x 995
