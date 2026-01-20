Vrtljiva ročica Twin-Jet talne šobe T 5 T-Racer omogoča velikoploskovno ločevanje umazanije – in s tem hitro, učinkovito čiščenje zunanjih površin. Zelo priročno: talna šoba omogoča nastavitev odmika šob od čiščene površine. Tako lahko zahteve pri čiščenju prilagodite potrebam, npr. pri čiščenju trdih površin, kot sta kamen in beton, pa tudi pri čiščenju občutljivih površin, kot je npr. les. V primerjavi s čiščenjem z razpršilno cevjo lahko s talno šobo T 5 T-Racer prihranite približno polovico časa. Poleg tega pokrov zanesljivo ščiti uporabnika in okolico pred škropljenjem vode, zaradi tako imenovanega učinka zračne blazine pa je vodenje šobe T-Racer povsem lahkotno. S pomočjo ergonomskega ročaja lahko preprosto očistite tudi navpične površine, kot so garažna vrata. Primerna za visokotlačne čistilnike razredov K 2 od K 7.