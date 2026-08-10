Talna šoba za mokro/suho, Adv, DN 35, širina 360 mm
Za mokro/suho čiščenje: plastična talna šoba Adv s širino 360 mm in nazivno velikostjo DN 35. Vključuje krtačne trakove in strgale, ki jih je enostavno zamenjati.
S šobo za mokro/suho tla Adv v DN 35 iz robustne plastike je mogoče enostavno odstraniti tekočine, grobo umazanijo in fin prah. Talna šoba je široka 360 milimetrov, vključuje stranske valje in je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Krtačne trakove in strgale je mogoče hitro in enostavno zamenjati s pomočjo sponke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Širina (mm)
|360
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,474
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,529
|Mere (D × Š × V) (mm)
|360 x 220 x 90
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