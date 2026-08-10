Talna šoba za mokro/suho, Adv, DN 35, širina 360 mm

Za mokro/suho čiščenje: plastična talna šoba Adv s širino 360 mm in nazivno velikostjo DN 35. Vključuje krtačne trakove in strgale, ki jih je enostavno zamenjati.

S šobo za mokro/suho tla Adv v DN 35 iz robustne plastike je mogoče enostavno odstraniti tekočine, grobo umazanijo in fin prah. Talna šoba je široka 360 milimetrov, vključuje stranske valje in je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Krtačne trakove in strgale je mogoče hitro in enostavno zamenjati s pomočjo sponke.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 1
Širina (mm) 360
Barva antracit
Teža (Kg) 0,474
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,529
Mere (D × Š × V) (mm) 360 x 220 x 90

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