S šobo za mokro/suho tla Adv v DN 35 iz robustne plastike je mogoče enostavno odstraniti tekočine, grobo umazanijo in fin prah. Talna šoba je široka 360 milimetrov, vključuje stranske valje in je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Krtačne trakove in strgale je mogoče hitro in enostavno zamenjati s pomočjo sponke.