Teleskopski podaljšek
Delajte tudi na vrtoglavih višinah: teleskopski ročaj je popoln pripomoček za baterijsko žago za veje PGS 4-18, ki vam omogoča rezanje lesa in vej na višini do 3,5 m.
Delo na vrtu na višini je enostavno: teleskopski ročaj za akumulatorsko žago za veje PGS 4-18 pomeni, da lahko poljubno nastavite delovno višino med 147 in 206 centimetri in delovnim kotom 135°. Rezanje lesa in vej višje ni problem.
Značilnosti in prednosti
Udobna teleskopska nastavitevBrezstopenjska nastavitev in prilagajanje delovne višine glede na telesno višino in potrebe.
135° nastavitev kotaRazlične možnosti uporabe.
Enostavna namestitevTeleskopski ročaj lahko v trenutku namestite na napravo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|srebrna
|Teža (Kg)
|1,02
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,532
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1470 x 69 x 69
Področja uporabe
- Višje veje