Teleskopski podaljšek

Delajte tudi na vrtoglavih višinah: teleskopski ročaj je popoln pripomoček za baterijsko žago za veje PGS 4-18, ki vam omogoča rezanje lesa in vej na višini do 3,5 m.

Delo na vrtu na višini je enostavno: teleskopski ročaj za akumulatorsko žago za veje PGS 4-18 pomeni, da lahko poljubno nastavite delovno višino med 147 in 206 centimetri in delovnim kotom 135°. Rezanje lesa in vej višje ni problem.

Značilnosti in prednosti
Teleskopski podaljšek: Udobna teleskopska nastavitev
Udobna teleskopska nastavitev
Brezstopenjska nastavitev in prilagajanje delovne višine glede na telesno višino in potrebe.
Teleskopski podaljšek: 135° nastavitev kota
135° nastavitev kota
Različne možnosti uporabe.
Teleskopski podaljšek: Enostavna namestitev
Enostavna namestitev
Teleskopski ročaj lahko v trenutku namestite na napravo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva srebrna
Teža (Kg) 1,02
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,532
Mere (D × Š × V) (mm) 1470 x 69 x 69
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Višje veje