Točkasta šoba
Točkasta šoba očisti detajle, ozke vmesne prostore in trdovratnejšo umazanijo. Prilagojena na pištoli tlačnega čistilnika ustvarja močan, ozek curek.
Točkasta šoba z močnim, ozkim curkom je posebno primerna za čiščenje detajlov, ozkih vmesnih prostorov in nekoliko trdovratnejše umazanije. Je idealna dopolnitev šobi s ploskim curkom, ki je priložena tlačnemu čistilniku. Ni primerna za umivanje živali.
Značilnosti in prednosti
Točkovni curek
- Ozek curek za ciljano čiščenje.
Močan
- Za nekoliko trdovratnejšo umazanijo, detajle in majhne vmesne prostore.
Prilagojeno pištoli
- Enostavna menjava šobe
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,007
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,017
|Mere (D × Š × V) (mm)
|29 x 27 x 27