Točkasta šoba

Točkasta šoba očisti detajle, ozke vmesne prostore in trdovratnejšo umazanijo. Prilagojena na pištoli tlačnega čistilnika ustvarja močan, ozek curek.

Točkasta šoba z močnim, ozkim curkom je posebno primerna za čiščenje detajlov, ozkih vmesnih prostorov in nekoliko trdovratnejše umazanije. Je idealna dopolnitev šobi s ploskim curkom, ki je priložena tlačnemu čistilniku. Ni primerna za umivanje živali.

Značilnosti in prednosti
Točkovni curek
  • Ozek curek za ciljano čiščenje.
Močan
  • Za nekoliko trdovratnejšo umazanijo, detajle in majhne vmesne prostore.
Prilagojeno pištoli
  • Enostavna menjava šobe
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva antracit
Teža (Kg) 0,007
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,017
Mere (D × Š × V) (mm) 29 x 27 x 27