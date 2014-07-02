Točkasta šoba
Točkovna šoba zagotavlja enostavno čiščenje fug, vogalov, robov in drugih težko dostopnih mest. Skupaj z okroglo krtačo nudita neštete možnosti uporabe.
Točkovna šoba zagotavlja enostavno čiščenje fug, vogalov, robov in drugih težko dostopnih mest. V povezavi z okroglo krtačo nudi neštete možnosti uporabe v kuhinji, kopalnici in stranišču. S tem bo postalo čiščenje fug najlažja naloga.
Značilnosti in prednosti
2 pasova za shranjevanje pribora
- Pritrditev krtač, power šobe in podaljška
Kompaktna oblika
- Izboljšana dosegljivost nedostopnih mest
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,058
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,087
|Mere (D × Š × V) (mm)
|180 x 50 x 40
Video posnetki
Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Preproge
- Žaluzije/rolete
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