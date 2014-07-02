Točkasta šoba

Točkovna šoba zagotavlja enostavno čiščenje fug, vogalov, robov in drugih težko dostopnih mest. Skupaj z okroglo krtačo nudita neštete možnosti uporabe.

Točkovna šoba zagotavlja enostavno čiščenje fug, vogalov, robov in drugih težko dostopnih mest. V povezavi z okroglo krtačo nudi neštete možnosti uporabe v kuhinji, kopalnici in stranišču. S tem bo postalo čiščenje fug najlažja naloga.

Značilnosti in prednosti
2 pasova za shranjevanje pribora
  • Pritrditev krtač, power šobe in podaljška
Kompaktna oblika
  • Izboljšana dosegljivost nedostopnih mest
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,058
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,087
Mere (D × Š × V) (mm) 180 x 50 x 40

Video posnetki

Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Preproge
  • Žaluzije/rolete
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