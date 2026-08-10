Točkovna krtača

Učinkovito odstranjevanje madežev: točkovna krtača je popoln pripomoček za čistilo s pršilno ekstrakcijo za temeljito ciljno odstranjevanje trdovratnih madežev na oblazinjenju in tekstilu.

Točkovna krtača je popolna rešitev za globinsko čiščenje ter hitro in temeljito odstranjevanje madežev na tekstilu in se lahko uporablja s čistilniki SE 2 Spot in SE 3-18 Compact s pršilno ekstrakcijo. Preizkušena Kärcherjeva pršilna ekstrakcijska tehnologija s samodejnim sesanjem vode med čiščenjem omogoča čisto odstranjevanje madežev brez kapljanja, pri čemer na tekstilu ostane malo vlage. Točkovna krtača ima tudi impresivno funkcijo čiščenja sistema, ki preprečuje, da bi se krtača umazala med čiščenjem.

Značilnosti in prednosti
Točkovna krtača: Inovativna tehnologija Kärcher za optimalne rezultate čiščenja
Inovativna tehnologija Kärcher za optimalne rezultate čiščenja
Ciljno in učinkovito odstranjevanje trdovratnih ali zasušenih madežev. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin. Nanos brez kapljanja, ker se voda med postopkom čiščenja samodejno posesa.
Točkovna krtača: Enostavno in priročno rokovanje
Enostavno in priročno rokovanje
Funkcija čiščenja sistema preprečuje, da bi se pribor med čiščenjem umazal. Roke ostanejo čiste, dodatke pa lahko pospravite takoj po uporabi. Intuitivno upravljanje.
Točkovna krtača: Mehke ščetine
Mehke ščetine
Nežno in temeljito odstranjevanje madežev na tekstilnih površinah.
Primerno za SE 2 Spot in SE 3-18 Compact čistilnika s pršilno ekstrakcijsko metodo
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,085
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Preproge
  • Oblazinjene površine
  • Oblazinjeno pohištvo
  • Avtomobilski sedeži