Točkovna krtača je popolna rešitev za globinsko čiščenje ter hitro in temeljito odstranjevanje madežev na tekstilu in se lahko uporablja s čistilniki SE 2 Spot in SE 3-18 Compact s pršilno ekstrakcijo. Preizkušena Kärcherjeva pršilna ekstrakcijska tehnologija s samodejnim sesanjem vode med čiščenjem omogoča čisto odstranjevanje madežev brez kapljanja, pri čemer na tekstilu ostane malo vlage. Točkovna krtača ima tudi impresivno funkcijo čiščenja sistema, ki preprečuje, da bi se krtača umazala med čiščenjem.