Torba Bike s čistilnimi pripomočki

Idealen dodatek nizkotlačnemu čistilniku Kärcher: torba za kolesarski pribor vsebuje praktične pripomočke, ki so bili razviti posebej za čiščenje koles.

Popolno za čiščenje koles: z dodatki v torbi za kolesarski pribor, ki so optimizirani za uporabo z nizkotlačnima čistilnikoma Kärcher OC 3 in OC 4, lahko kolesa in kolesarsko opremo temeljito, a nežno operete. Multi Jet združuje štiri vrste pršila v eni sami šobi, ki jo je mogoče prilagoditi preprosto z vrtenjem glave šobe. Posebej oblikovana krtača z mehkimi ščetinami odstrani še tako trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest, ne da bi opraskala lak. Penasti curek in detergent Natural Bike Cleaner z naravnimi sestavinami učinkovito odstranjujeta tipično kolesarsko umazanijo in hkrati ščitita vse komponente. Vpojna krpa iz mikrovlaken poskrbi za končni sijaj. Pripomočke lahko lepo pospravite v priloženo torbico, ki je izdelana iz vodoodbojne tkanine in ima celo prostor za dodatne manjše pripomočke.

Značilnosti in prednosti
Torba Bike s čistilnimi pripomočki: 4-v-1 Multi Jet
4-v-1 Multi Jet
Združuje štiri vrste pršenja (točkovno, ravno, meglica in curek zraka) v eni sami šobi, ki jo lahko nastavite preprosto z vrtenjem glave šobe.
Torba Bike s čistilnimi pripomočki: Penasti curek in naravno čistilo za kolesa
Penasti curek in naravno čistilo za kolesa
Naravni detergent učinkovito raztopi umazanijo, značilno za kolesa, hkrati pa ščiti vse dele kolesa. Lahko se uporablja s penastim curkom ali pršilno plastenko.
Torba Bike s čistilnimi pripomočki: Krtača za kolo
Krtača za kolo
Posebej oblikovana krtača z mehkimi ščetinami odstrani še tako trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest, ne da bi opraskala lak.
Krpa iz mikrovlaken
  • Mehka in vpojna krpa iz mikrovlaken za poliranje kolesa po čiščenju in preprečevanje vodnih madežev.
Torbica za dodatke SC 1
  • Izdelan iz vodoodbojne tkanine, ki jo je mogoče prati v pralnem stroju – idealen za potovanja.
  • Vsi dodatki shranjeni na enem mestu in dodatni prostor za dodatno kolesarsko opremo.
  • Torbo lahko skupaj s Kärcher OC 4 shranite v prazen rezervoar za vodo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Surovinska sestava tekstila 80 % poliester, 20 % poliamid
Barva Črna
Teža (Kg) 1,254
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,56
Mere (D × Š × V) (mm) 220 x 220 x 100
Področja uporabe
  • Kolesa
  • Šotor / oprema za kampiranje
  • Hišni ljubimci / psi
  • Čevlji / čevlji za pohodništvo
  • Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)
  • Otroški voziček / buggy
  • Vrtno orodje in oprema
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
  • Vrtna korita