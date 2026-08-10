Torba Bike s čistilnimi pripomočki
Idealen dodatek nizkotlačnemu čistilniku Kärcher: torba za kolesarski pribor vsebuje praktične pripomočke, ki so bili razviti posebej za čiščenje koles.
Popolno za čiščenje koles: z dodatki v torbi za kolesarski pribor, ki so optimizirani za uporabo z nizkotlačnima čistilnikoma Kärcher OC 3 in OC 4, lahko kolesa in kolesarsko opremo temeljito, a nežno operete. Multi Jet združuje štiri vrste pršila v eni sami šobi, ki jo je mogoče prilagoditi preprosto z vrtenjem glave šobe. Posebej oblikovana krtača z mehkimi ščetinami odstrani še tako trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest, ne da bi opraskala lak. Penasti curek in detergent Natural Bike Cleaner z naravnimi sestavinami učinkovito odstranjujeta tipično kolesarsko umazanijo in hkrati ščitita vse komponente. Vpojna krpa iz mikrovlaken poskrbi za končni sijaj. Pripomočke lahko lepo pospravite v priloženo torbico, ki je izdelana iz vodoodbojne tkanine in ima celo prostor za dodatne manjše pripomočke.
Značilnosti in prednosti
4-v-1 Multi JetZdružuje štiri vrste pršenja (točkovno, ravno, meglica in curek zraka) v eni sami šobi, ki jo lahko nastavite preprosto z vrtenjem glave šobe.
Penasti curek in naravno čistilo za kolesaNaravni detergent učinkovito raztopi umazanijo, značilno za kolesa, hkrati pa ščiti vse dele kolesa. Lahko se uporablja s penastim curkom ali pršilno plastenko.
Krtača za koloPosebej oblikovana krtača z mehkimi ščetinami odstrani še tako trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest, ne da bi opraskala lak.
Krpa iz mikrovlaken
- Mehka in vpojna krpa iz mikrovlaken za poliranje kolesa po čiščenju in preprečevanje vodnih madežev.
Torbica za dodatke SC 1
- Izdelan iz vodoodbojne tkanine, ki jo je mogoče prati v pralnem stroju – idealen za potovanja.
- Vsi dodatki shranjeni na enem mestu in dodatni prostor za dodatno kolesarsko opremo.
- Torbo lahko skupaj s Kärcher OC 4 shranite v prazen rezervoar za vodo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,254
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,56
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Hišni ljubimci / psi
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)
- Otroški voziček / buggy
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna korita