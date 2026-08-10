Popolno za čiščenje koles: z dodatki v torbi za kolesarski pribor, ki so optimizirani za uporabo z nizkotlačnima čistilnikoma Kärcher OC 3 in OC 4, lahko kolesa in kolesarsko opremo temeljito, a nežno operete. Multi Jet združuje štiri vrste pršila v eni sami šobi, ki jo je mogoče prilagoditi preprosto z vrtenjem glave šobe. Posebej oblikovana krtača z mehkimi ščetinami odstrani še tako trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest, ne da bi opraskala lak. Penasti curek in detergent Natural Bike Cleaner z naravnimi sestavinami učinkovito odstranjujeta tipično kolesarsko umazanijo in hkrati ščitita vse komponente. Vpojna krpa iz mikrovlaken poskrbi za končni sijaj. Pripomočke lahko lepo pospravite v priloženo torbico, ki je izdelana iz vodoodbojne tkanine in ima celo prostor za dodatne manjše pripomočke.