Torba z dodatki Pet
Idealen dodatek nizkotlačnim čistilcem Kärcher: torba za pripomočke Pet vsebuje praktične dodatke, ki so bili posebej razviti za nežno čiščenje psov.
Popolno za čiščenje in nego psov: dodatki v torbi za pripomočke Pet so optimizirani za uporabo z nizkotlačnima čistilnikoma Kärcher OC 3 in OC 4 za nežno, a učinkovito čiščenje štirinožnih prijateljev. Posebej razvita krtača za hišne ljubljenčke s silikonskimi masažnimi gobami odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo iz njihove dlake. Konusna šoba posebej nežno in skrbno očisti umazano dlako in blatne tace. Puhasta krpa iz mikrovlaken vpije veliko vode, se dobro počuti na dlaki psa in ne pušča neprijetnih vonjav. Pripomočke lahko lepo pospravite v priloženo torbico, ki je izdelana iz vodoodbojne tkanine in ima celo prostor za dodatne manjše pripomočke.
Značilnosti in prednosti
Krtača za pranje hišnih ljubljenčkovPosebej razvita krtača za hišne ljubljenčke s silikonskimi masažnimi gobami odstrani tudi trdovratno umazanijo s kožuha.
Šoba s stožčastim curkomKonusna šoba je še posebej nežna, zaradi česar je idealna za skrbno čiščenje umazanega kožuha in umazanih tac.
Krpa iz mikrovlakenPuhasto krpo iz mikrovlaken lahko uporabite za sušenje psov takoj po čiščenju. Krpa iz mikrovlaken vpije veliko vode in preprečuje neprijeten vonj.
Torbica za dodatke SC 1
- Izdelan iz vodoodbojne tkanine, ki jo je mogoče prati v pralnem stroju – idealen za potovanja.
- Vsi dodatki shranjeni na enem mestu in dodaten prostor za druge nujne pripomočke za sprehajanje psov.
- Torbo lahko skupaj s Kärcher OC 4 shranite v prazen rezervoar za vodo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,699
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,812
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Hišni ljubimci / psi
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)
- Otroški voziček / buggy
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna korita