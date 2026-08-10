Popolno za čiščenje in nego psov: dodatki v torbi za pripomočke Pet so optimizirani za uporabo z nizkotlačnima čistilnikoma Kärcher OC 3 in OC 4 za nežno, a učinkovito čiščenje štirinožnih prijateljev. Posebej razvita krtača za hišne ljubljenčke s silikonskimi masažnimi gobami odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo iz njihove dlake. Konusna šoba posebej nežno in skrbno očisti umazano dlako in blatne tace. Puhasta krpa iz mikrovlaken vpije veliko vode, se dobro počuti na dlaki psa in ne pušča neprijetnih vonjav. Pripomočke lahko lepo pospravite v priloženo torbico, ki je izdelana iz vodoodbojne tkanine in ima celo prostor za dodatne manjše pripomočke.