Za čiščenje zunanje opreme: dodatki v torbi Adventure so optimizirani za uporabo z nizkotlačnimi čistilniki Kärcher OC 3 in OC 4 in so idealni za vse, ki iščejo temeljito, a nežno čistilno rešitev za uporabo na poti. Multi Jet združuje štiri vrste pršila v eni sami šobi, ki jo je mogoče prilagoditi preprosto z vrtenjem glave šobe. Če rezervoar za vodo včasih ne zadošča, lahko sesalno cev uporabite za črpanje vode iz drugih virov, kot je kanister, vedro ali potok. Vsestranska čistilna krtača je nameščena na sami pištoli in hitro in temeljito odstrani trdovratno umazanijo. Dodatke lahko lepo pospravite v priloženo torbico, ki je izdelana iz vodoodbojne tkanine in ima celo prostor za dodatne manjše pripomočke. Priloženi dodatki so združljivi z nizkotlačnimi čistilniki Kärcher OC 3, OC 3 Plus in OC 4. Sesalna cev ni združljiva z modelom OC 3 Foldable.