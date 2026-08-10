Torba za dodatke Adventure
Dodatek nizkotlačnim čistilnikom Kärcher: torbo Adventure lahko uporabite za enostavno čiščenje zunanje opreme kjer koli, zahvaljujoč dodatkom, ki so zasnovani za popolno delo s čistilnikom.
Za čiščenje zunanje opreme: dodatki v torbi Adventure so optimizirani za uporabo z nizkotlačnimi čistilniki Kärcher OC 3 in OC 4 in so idealni za vse, ki iščejo temeljito, a nežno čistilno rešitev za uporabo na poti. Multi Jet združuje štiri vrste pršila v eni sami šobi, ki jo je mogoče prilagoditi preprosto z vrtenjem glave šobe. Če rezervoar za vodo včasih ne zadošča, lahko sesalno cev uporabite za črpanje vode iz drugih virov, kot je kanister, vedro ali potok. Vsestranska čistilna krtača je nameščena na sami pištoli in hitro in temeljito odstrani trdovratno umazanijo. Dodatke lahko lepo pospravite v priloženo torbico, ki je izdelana iz vodoodbojne tkanine in ima celo prostor za dodatne manjše pripomočke. Priloženi dodatki so združljivi z nizkotlačnimi čistilniki Kärcher OC 3, OC 3 Plus in OC 4. Sesalna cev ni združljiva z modelom OC 3 Foldable.
Značilnosti in prednosti
4-v-1 Multi JetZdružuje štiri vrste pršenja (točkovno, ravno, meglica in curek zraka) v eni sami šobi, ki jo lahko nastavite preprosto z vrtenjem glave šobe.
Sesalna cevČe rezervoar za vodo ne zadošča, sesalna cev zelo olajša uporabo vode iz alternativnih virov, kot so kanister, vedro ali potok.
Krtača za čiščenjeVsestransko čistilno krtačo lahko namestite na samo pištolo s sprožilcem in hitro in temeljito odstrani trdovratno umazanijo.
Torbica za dodatke SC 1
- Izdelan iz vodoodbojne tkanine, ki jo je mogoče prati v pralnem stroju – idealen za potovanja.
- Vsi dodatki shranjeni na enem mestu in dodaten prostor za dodatno zunanjo opremo.
- Torbo lahko skupaj s Kärcher OC 4 shranite v prazen rezervoar za vodo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,613
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,006
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Šotor / oprema za kampiranje
- Kolesa
- Hišni ljubimci / psi
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)
- Otroški voziček / buggy
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna korita