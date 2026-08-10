Ni lepo videti plevel, ki raste po poteh in zidovih. Še toliko lepše pa je, če je mogoče neželeno rast odstraniti hitro in brez truda – s Kärcherjevim odstranjevalcem plevela WRE 4 Battery in WRE 18-55. Zahvaljujoč zmogljivemu motorju, visoki hitrosti in predvsem traku iz najlonskih ščetin, ki je nežen do površin, a zelo učinkovit. Če se trak s ščetinami obrabi, ga lahko zamenjate v nekaj korakih brez orodja. In prav tako se delo lahko nadaljuje: hitro in temeljito odstranite suh mah in plevel v položaju, ki ne obremenjuje hrbta.