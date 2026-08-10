Trak s ščetinami WRE 18-55 3-er Pack
Nadomestni trak s ščetinami iz najlona za enostavno odstranjevanje plevela, primeren za ergonomske Kärcherjeve baterijske odstranjevalce plevela WRE 18-55 in WRE 4.
Ni lepo videti plevel, ki raste po poteh in zidovih. Še toliko lepše pa je, če je mogoče neželeno rast odstraniti hitro in brez truda – s Kärcherjevim odstranjevalcem plevela WRE 4 Battery in WRE 18-55. Zahvaljujoč zmogljivemu motorju, visoki hitrosti in predvsem traku iz najlonskih ščetin, ki je nežen do površin, a zelo učinkovit. Če se trak s ščetinami obrabi, ga lahko zamenjate v nekaj korakih brez orodja. In prav tako se delo lahko nadaljuje: hitro in temeljito odstranite suh mah in plevel v položaju, ki ne obremenjuje hrbta.
Značilnosti in prednosti
Učinkovite najlonske ščetine
Menjava krtač brez orodja
- Preprosta zamenjava obrabljenega ščetinastega traku
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,046
|Količina (Kos(i))
|3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,212
|Mere (D × Š × V) (mm)
|315 x 75 x 18
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Področja uporabe
- Mah
- Plevel