Trda krtača 500

Nastavek s trdo krtačo za uporabo s hidravličnim pogonom (4.762-584.0) je primeren za grobe fasade, kamnita in lesena dvorišča. Vsebuje preprost in varen sistem za hitro menjavo.

Značilnosti in prednosti
Čiščenje blizu robov brez sledi
  • Stranske ščetine za blaženje in čiščenje blizu robov
  • Čiščenje brez sledi zaradi diagonalnih ščetin na sredini krtače
Intuitivno barvno kodiranje
  • Barvno kodiranje olajšuje izbiro primernega krtačnega nastavka.
Mehanizem za hitro menjavo
  • Hitra zamenjava krtače za preprosto prilagoditev čiščenju
Specifikacije

Tehnični podatki

Dovodna temperatura (°C) 40
Barva zelena
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,614

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Področja uporabe
  • Za čiščenje dvorišč s kamnitimi ali lesenimi oblogami
  • Za čiščenje fasadnih površin iz betona, opeke, pločevine ali jekla