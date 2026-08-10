Trimer rezila
Z robustnimi rezili prirezovalnika lahko odstranite nenadzorovano rast tudi na težko dostopnih mestih. Združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate Kärcher.
Robustna rezila prirezovalnika v praktičnem pakiranju po 10 kosov natančno in čisto odstranijo mah, nenadzorovano rast in plevel, tudi na težko dostopnih delih vrta. Idealne so za uporabo v vseh 18 V in 36 V baterijskih obrezovalnikih trate Kärcher. Druga prednost je dejstvo, da je mogoče rezila prirezovalnika zamenjati enostavno in brez orodja.
Značilnosti in prednosti
Rezultat rezanja
- Robustno rezilo prirezovalnika lahko posebej učinkovito in čisto odreže tudi najbolj trdovratno nenadzorovano rast.
Prilagodljiva uporaba
- Rezila prirezovalnika zlahka dosežejo težko dostopne dele vrta.
Menjava rezila brez orodja
- Sistem na klik omogoča še posebej enostavno menjavo rezila prirezovalnika.
Praktično pakiranje
- 10 priloženih rezil prirezovalnika zagotavlja, da lahko dlje časa delate s polno močjo.
Odlično ujemanje dodatkov
- Združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate znamke Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število rezil
|2
|Širina reza (cm)
|23
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,002
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,039
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 40 x 4
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh