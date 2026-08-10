Trimer rezila

Z robustnimi rezili prirezovalnika lahko odstranite nenadzorovano rast tudi na težko dostopnih mestih. Združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate Kärcher.

Robustna rezila prirezovalnika v praktičnem pakiranju po 10 kosov natančno in čisto odstranijo mah, nenadzorovano rast in plevel, tudi na težko dostopnih delih vrta. Idealne so za uporabo v vseh 18 V in 36 V baterijskih obrezovalnikih trate Kärcher. Druga prednost je dejstvo, da je mogoče rezila prirezovalnika zamenjati enostavno in brez orodja.

Značilnosti in prednosti
Rezultat rezanja
  • Robustno rezilo prirezovalnika lahko posebej učinkovito in čisto odreže tudi najbolj trdovratno nenadzorovano rast.
Prilagodljiva uporaba
  • Rezila prirezovalnika zlahka dosežejo težko dostopne dele vrta.
Menjava rezila brez orodja
  • Sistem na klik omogoča še posebej enostavno menjavo rezila prirezovalnika.
Praktično pakiranje
  • 10 priloženih rezil prirezovalnika zagotavlja, da lahko dlje časa delate s polno močjo.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate znamke Kärcher.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število rezil 2
Širina reza (cm) 23
Barva Rumena
Teža (Kg) 0,002
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,039
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 40 x 4
Področja uporabe
  • travnik
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh