Robustna rezila prirezovalnika v praktičnem pakiranju po 10 kosov natančno in čisto odstranijo mah, nenadzorovano rast in plevel, tudi na težko dostopnih delih vrta. Idealne so za uporabo v vseh 18 V in 36 V baterijskih obrezovalnikih trate Kärcher. Druga prednost je dejstvo, da je mogoče rezila prirezovalnika zamenjati enostavno in brez orodja.