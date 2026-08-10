Ročna preklopna trojna šoba. Robusten, trpežen in odporen na umazanijo. Priročen preklop med visokotlačnim curkom (0 °), visokotlačnim ravnim curkom (25 °) in nizkotlačnim ravnim curkom (40 °). Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za aspiracijo in razdeljevanje čistilnega sredstva.