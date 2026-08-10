Trojna šoba, 028
Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote s injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva. Povezava M 18x1,5.
Ročna preklopna trojna šoba. Robustna, trpežna in odporna na umazanijo. Priročen preklop med visokotlačnim curkom (0 °), visokotlačnim ravnim curkom (25 °) in nizkotlačnim ravnim curkom (40 °). Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za aspiracijo in razdeljevanje čistilnega sredstva. Povezava M 18 x 1.5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Velikost šobe ( )
|28
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,265
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