Trojna šoba, 030

Trojna šoba z ročnim preklopom šobe. Priročna nastavitev razpršila. Za visokotlačne čistilnike z injektorjem; nizkotlačni ventilatorski curek za odstranjevanje in nanašanje čistila.

Trojna šoba z ročnim preklopom šobe. Robustna, trpežna in se ne maši. Priročen prehod med visokotlačnim točkovnim curkom (0°), visokotlačnim ventilatorskim curkom (25°) ali nizkotlačnim ventilatorskim curkom (40°). Za visokotlačne čistilnike z injektorjem; nizkotlačni ventilatorski curek za odstranjevanje in nanašanje čistila.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 300
Velikost šobe ( ) 30
Temperatura (°C) max. 80
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,317
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