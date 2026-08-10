Trojna šoba, 030
Trojna šoba z ročnim preklopom šobe. Priročna nastavitev razpršila. Za visokotlačne čistilnike z injektorjem; nizkotlačni ventilatorski curek za odstranjevanje in nanašanje čistila.
Trojna šoba z ročnim preklopom šobe. Robustna, trpežna in se ne maši. Priročen prehod med visokotlačnim točkovnim curkom (0°), visokotlačnim ventilatorskim curkom (25°) ali nizkotlačnim ventilatorskim curkom (40°). Za visokotlačne čistilnike z injektorjem; nizkotlačni ventilatorski curek za odstranjevanje in nanašanje čistila.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Velikost šobe ( )
|30
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,317