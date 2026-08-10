Trojna šoba z ročnim preklopom šobe. Robustna, trpežna in se ne maši. Priročen prehod med visokotlačnim točkovnim curkom (0°), visokotlačnim ventilatorskim curkom (25°) ali nizkotlačnim ventilatorskim curkom (40°). Za visokotlačne čistilnike z injektorjem; nizkotlačni ventilatorski curek za odstranjevanje in nanašanje čistila.