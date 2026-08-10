Trojna šoba, 034
Hitra in priročna pretvorba curka z nagibanjem šobe. Izbira med visokotlačnim točkovnim curkom, visokotlačno ravnim curkom (25 °) in ročno menjavo na nizkotlačni ploski curek (40 °). Za enote z vbrizgalniki se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in nanos čistilnega sredstva. Povezava M18 x 1.5.
Priročna trojna šoba z različnimi curki za hitro in preprosto menjavanje samo z vrtenjem šobe. Na voljo so naslednje oblike curka: visokotlačni ozki curek, visokotlačni pahljačasti curek (25°) in nizkotlačni pahljačasti curek (40°, potrebna je ročna prilagoditev). Za visokotlačne čistilnike z vbrizgalnimi šobami, nizkotlačni pahljačasti curek za odstranjevanje in nanašanje čistila. Priključek: M 18 × 1,5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe ( )
|34
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,469
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