Trojna šoba, 035
Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva.
Ročna preklopna trojna šoba. Robustna, trpežna in odporna na umazanijo. Priročen preklop med visokotlačnim curkom (0 °), visokotlačnim ravnim curkom (25 °) in nizkotlačnim ravnim curkom (40 °). Za enote s injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za aspiracijo in razdeljevanje čistilnega sredstva.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Velikost šobe ( )
|35
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,317