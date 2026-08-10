Trojna šoba, 040
Ročno preklopna trojna šoba. Udoben preklop curka. Pri napravah z vbrizgalno šobo je nizkotlačni ploski curek namenjen vsesavanju in nanašanju čistila.
Ročno preklopna trojna šoba. Robustna, vzdržljiva in neobčutljiva na umazanijo. Udoben preklop med visokotlačnim točkastim curkom (0°), visokotlačnim ploskim curkom (25°) in nizkotlačnim ploskim curkom (40°). Pri napravah z vbrizgalno šobo je nizkotlačni ploski curek namenjen vsesavanju in nanašanju čistila.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|300
|Velikost šobe ( )
|40
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,315