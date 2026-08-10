Trojna šoba, 040

Ročno preklopna trojna šoba. Udoben preklop curka. Pri napravah z vbrizgalno šobo je nizkotlačni ploski curek namenjen vsesavanju in nanašanju čistila.

Ročno preklopna trojna šoba. Robustna, vzdržljiva in neobčutljiva na umazanijo. Udoben preklop med visokotlačnim točkastim curkom (0°), visokotlačnim ploskim curkom (25°) in nizkotlačnim ploskim curkom (40°). Pri napravah z vbrizgalno šobo je nizkotlačni ploski curek namenjen vsesavanju in nanašanju čistila.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 300
Velikost šobe ( ) 40
Temperatura (°C) max. 80
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,315
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