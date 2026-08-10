Trojna šoba, 055

Hiter in udoben preklop curka z zasukom šobe. Izbira med visokotlačnim točkastim curkom in visokotlačnim ploskim curkom (25°), ročni preklop na nizkotlačni ploski curek (40°). Pri napravah z vbrizgalno šobo je nizkotlačni ploski curek namenjen vsesavanju in nanašanju čistila. Priključek M18 x 1,5.

Priročna trojna šoba z različnimi curki za hitro in preprosto menjavanje samo z vrtenjem šobe. Na voljo so naslednje oblike curka: visokotlačni ozki curek, visokotlačni pahljačasti curek (25°) in nizkotlačni pahljačasti curek (40°, potrebna je ročna prilagoditev). Za visokotlačne čistilnike z vbrizgalnimi šobami, nizkotlačni pahljačasti curek za odstranjevanje in nanašanje čistila. Priključek: M 18 × 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 55
Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,44
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.