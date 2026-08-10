Trojna šoba, 055
Hiter in udoben preklop curka z zasukom šobe. Izbira med visokotlačnim točkastim curkom in visokotlačnim ploskim curkom (25°), ročni preklop na nizkotlačni ploski curek (40°). Pri napravah z vbrizgalno šobo je nizkotlačni ploski curek namenjen vsesavanju in nanašanju čistila. Priključek M18 x 1,5.
Priročna trojna šoba z različnimi curki za hitro in preprosto menjavanje samo z vrtenjem šobe. Na voljo so naslednje oblike curka: visokotlačni ozki curek, visokotlačni pahljačasti curek (25°) in nizkotlačni pahljačasti curek (40°, potrebna je ročna prilagoditev). Za visokotlačne čistilnike z vbrizgalnimi šobami, nizkotlačni pahljačasti curek za odstranjevanje in nanašanje čistila. Priključek: M 18 × 1,5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe ( )
|55
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,44
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