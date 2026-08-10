Priročna trojna šoba z različnimi curki za hitro in preprosto menjavanje samo z vrtenjem šobe. Na voljo so naslednje oblike curka: visokotlačni ozki curek, visokotlačni pahljačasti curek (25°) in nizkotlačni pahljačasti curek (40°, potrebna je ročna prilagoditev). Za visokotlačne čistilnike z vbrizgalnimi šobami, nizkotlačni pahljačasti curek za odstranjevanje in nanašanje čistila. Priključek: M 18 × 1,5.