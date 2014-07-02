Trojna šoba, 060

Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva. Povezava M 18x1,5.

Ročna preklopna trojna šoba. Robustna, trpežna in odporna na umazanijo. Priročen preklop med visokotlačnim curkom (0 °), visokotlačnim ravnim curkom (25 °) in nizkotlačnim ravnim curkom (40 °). Za enote s injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za aspiracijo in razdeljevanje čistilnega sredstva. Povezava M 18 x 1.5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 300
Velikost šobe ( ) 60
Temperatura (°C) max. 80
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,281
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