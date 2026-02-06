Mini turbo krtača brez truda odstrani vlakna in dlake hišnih ljubljenčkov z oblazinjenega pohištva in številnih drugih površin s svojo hitro vrtečo se valjčno krtačo. Zaradi svoje kompaktne velikosti je idealna za čiščenje v tesnih prostorih in na težko dostopnih mestih. Po uporabi lahko valjčno krtačo enostavno odstranite iz nastavka in očistite. Mini turbo krtača je idealen dodatek za sesalnike VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.