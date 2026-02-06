Turbo krtača mini
Dodatna sesalna moč za največjo učinkovitost čiščenja: mini turbo krtača zagotavlja optimalno pobiranje umazanije in učinkovito odstrani celo dlake hišnih ljubljenčkov. Na voljo kot dodatek za brezžične sesalnike.
Mini turbo krtača brez truda odstrani vlakna in dlake hišnih ljubljenčkov z oblazinjenega pohištva in številnih drugih površin s svojo hitro vrtečo se valjčno krtačo. Zaradi svoje kompaktne velikosti je idealna za čiščenje v tesnih prostorih in na težko dostopnih mestih. Po uporabi lahko valjčno krtačo enostavno odstranite iz nastavka in očistite. Mini turbo krtača je idealen dodatek za sesalnike VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.
Značilnosti in prednosti
Za temeljito in zanesljivo odstranjevanje živalske dlake
- Hitro vrtljiva krtača poveča moč čiščenja.
- Dlake hišnih ljubljenčkov, vlakna in številne druge nečistoče so učinkovito odstranjene.
- Idealno za oblazinjeno pohištvo in za čiščenje tesnih prostorov.
Odstranljiva krtača
- Ščetko lahko enostavno odstranite za čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,345
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,454
|Mere (D × Š × V) (mm)
|146 x 143 x 86
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Oblazinjene površine
- Vzmetnice