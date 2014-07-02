Turbo sesalna šoba
Šoba za sesanje s pogonom na zrak. Optimalno za preproge z visokimi vlakni in idealno za sesanje živalskih dlak. Za posebej intenzivno, temeljito in higiensko čiščenje.
Šoba za sesanje s pogonom na zrak. Optimalno za preproge z visokimi vlakni in idealno za sesanje dlak od psov, mačk in ostalih živali. Turbo sesalno šobo poganja zračni tok sesalnika. Učinek čiščenja je precej izboljšan zaradi mehanične podpore ščetke, ki se vrti. Nečistoče, ki se nahajajo globoko v vlaknih se dviguje in zanesljivo posesa. Za posebej intenzivno, temeljito in higiensko čiščenje. Primerna za sesalnike VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 in DS 5600.
Značilnosti in prednosti
Ščetka za čiščenje na zračni pogon
- Ščetka za čiščenje dviguje tudi prah, ki je globoko v preprogi, in ga temeljito posesa.
- Zelo dobro sesanje živalskih dlak
- Zelo dobro sesanje nečistoč, tudi pri preprogah z visokimi vlakni.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,614
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|280 x 250 x 92
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Preproge
- Talne obloge