Šoba za sesanje s pogonom na zrak. Optimalno za preproge z visokimi vlakni in idealno za sesanje dlak od psov, mačk in ostalih živali. Turbo sesalno šobo poganja zračni tok sesalnika. Učinek čiščenja je precej izboljšan zaradi mehanične podpore ščetke, ki se vrti. Nečistoče, ki se nahajajo globoko v vlaknih se dviguje in zanesljivo posesa. Za posebej intenzivno, temeljito in higiensko čiščenje. Primerna za sesalnike VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 in DS 5600.