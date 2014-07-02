Turbo šoba za oblazinjene površine
Praktična šobaz vrtljivo ščetko s pogonom na zrak. Posebej temeljito čisti oblazinjeno pohištvo in tekstilne površine. Idealna za odstranjevanje živalske dlake. Delovna širina 160 mm
Praktična, ročno upravljana šoba delovne širine 160 mm. Šoba ima vrtljivo ščetko na zračni pogon, ki lahko odstrani rudi trdovratno prilepljeno nečistočo iz površine. Čisti oblazinjene površine, naslonjače, kavče, vzglavnike, postelje ipd., ter v trenutku odstranjuje živalske dlake in drobtinice–seveda, tudi v avtomobilu.
Značilnosti in prednosti
Vrtljiva ščetka na zračni pogon
- Za odstranjevanje trdno oprijetih nečistoč, kot so npr. živalske dlake, s tekstilnih površina
- Zelo dobro sesanje živalskih dlak
- Zelo dobro sesanje nečistoč, tudi pri preprogah z visokimi vlakni.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,34
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,423
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 165 x 67
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Oblazinjene površine
- Notranjost avtomobila
- Avtomobilski sedeži