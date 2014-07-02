Praktična, ročno upravljana šoba delovne širine 160 mm. Šoba ima vrtljivo ščetko na zračni pogon, ki lahko odstrani rudi trdovratno prilepljeno nečistočo iz površine. Čisti oblazinjene površine, naslonjače, kavče, vzglavnike, postelje ipd., ter v trenutku odstranjuje živalske dlake in drobtinice–seveda, tudi v avtomobilu.